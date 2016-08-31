Depremzedelerin ‘selfie’ isyanı

İtalya’da 6’lık depremde 292 kişinin öldüğü Accumoli’ye turist akını yaşanıyor. Yerel halk, enkaz önünde selfie çektirenlere isyan ediyor

İtalya, başkent Roma'nın 140 kilometre doğusundaki Accumoli'de çarşamba günü meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmaya çalışırken, enkaza dönen kentlerde "selfie isyanı" başladı. İngiliz Sun gazetesinin özel haberine göre; depremin en çok vurduğu kent ve köylere bir süredir turist akını yaşanıyor. Ancak turistlerin 292 kişinin hayatını kaybettiği, 5 binden fazla kişinin evsiz kaldığı yerlerde enkaz yığınları önünde selfie çekmeleri büyük öfkeye neden oluyor.



Sun gazetesine konuşan Pescara del Tronto sakini Simone Rendina, "Sadece bizim kasabamızda depremin ardından 49 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenler arasında 4 yaşındaki kız kardeşini korumak için vücudunu siper eden 8 yaşındaki Giulia Rinaldo da vardı. Burada böyle dramatik olaylar yaşandı. Şimdi birileri gelmiş enkazın önünde çektikleri fotoğraflarını Facebook'a koyuyor. Burası Disneyland değil. Tek kelimeyle iğrenç" dedi.



Yine Sun gazetesine ismini vermeden konuşan bir polis memuru "Yıkılan evlerin çevresinde boş boş gezip, kahkaha atarak fotoğraf çekenler yardım görevlilerine de engel oluyor. Yaptıkları çok tatsız" ifadelerini kullandı. Öte yandan Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, "Facebook İtalya"nın İtalyan Kızıl Haçı'na 500 bin euroluk yardımda bulunacağını açıkladı.



'DİSNEYLAND MI SANDIN' TEPKİSİ

Deprem mağduru halk fotoğraf çekenlere "Burası Disneyland değil" diye tepki gösteriyor.