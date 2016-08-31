En geç Ekim 2016'ya kadar vize serbestisi bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye tek başına AB'ye yönelik düzensiz göçü durdurmaya devam edemez. En geç Ekim 2016'ya kadar Türk vatandaşları için vize serbestisini bekliyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'a düzenlediği gayrıresmi ziyaretin ardından ülkenin önde gelen gazetelerinden Kathimerini'ye verdiği mülakatta, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra AB, göç, başarısız FETÖ darbe girişimi ve Türkiye'nin terör örgütlerine karşı Suriye'de gerçekleştirdiği harekat hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin inisiyatifiyle gerçekleşen mutabakatın öncelikli hedefinin Ege Denizi'ndeki ölümleri engellemek olduğunu anımsatarak, "Mutabakatın yürürlüğe girmesinden 5 ay sonra bu hedefe ulaşıldığını gururla söyleyebiliriz. Türkiye, anlaşmayı uygulamaya devam etmekte kararlıdır. Anlaşma etkin bir şekilde gerçekleştirilmeye devam ederse korkuya mahal yok." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Ege'deki işbirliğinin karşılıklı taahhütler üzerinden sağlandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Şimdi AB'den sözlerini yerine getirmesini bekliyoruz. AB, Türk vatandaşlarına vize serbestisi, Türkiye'deki Suriyelilere mali yardım gibi taahhütlerde bulundu. Ege'deki düzensiz göçün kontrol altında olması gerçeğine rağmen, AB'nin sözlerini yerine getirmekte istekli olduğunu görmüyoruz. AB yükümlülüklerini yerine getirmezken, Türkiye tek başına AB'ye yönelik düzensiz göçü durdurmaya devam edemez. En geç Ekim 2016'ya kadar Türk vatandaşları için vize serbestisini bekliyoruz."

Darbe girişimi sonrası Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri değerlendiren Çavuşoğlu, Avrupa'dan gelen destek ve kınama mesajlarının takdirle karşılandığını ancak Türkiye'nin hukuki önlemlerini sorgulayan açıklamaların da hayal kırıklığı yarattığını kaydetti.

Yunanistan'a kaçan 8 darbeci asker

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçarak sığınma talebinde bulunan darbeci 8 askerin iade sürecine ilişkin bir soru üzerine ise Çavuşoğlu, "Umuyoruz ki bu süreçler bir an önce tamamlanarak bu kişiler, yetkin Türk mahkemelerinde adil ve hukuki şekilde yargılanacakları Türkiye'ye iade edilirler. Terörist faaliyetlerde bulunanların ve bir ülkenin demokratik yollarla seçilmiş hükümetini düşürmeye çalışanların sığınma talebi mazeretiyle üçüncü ülkelere sığınması mümkün olmamalı." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs müzakereleri

Kıbrıslı liderlerin yaz arasından sonra müzakerelere tekrar başladığını hatırlatan Çavuşoğlu, müzakerelerin son aşamasına yaklaşılırken bu yoğun safhada tarafların farklılıklar üzerine yoğunlaşması gerektiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk tarafının devamlı olarak yapıcı önerilerle sürece katkıda bulunduğunu kaydederek, "Anavatan ve garantör ülke olarak Türkiye, Kıbrıs'ta bir çözüm için taahhütlerine bağlı ve eğer bir siyasi irade olursa 2016 yılı içinde Kıbrıs'ta bir çözümün gerçekleşeceğine inanıyor." ifadelerini kullandı.