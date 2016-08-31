Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 4-5 Eylül 2016 tarihlerinde, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Hangzhou kentinde düzenlenecek olan 11. G20 Liderler Zirvesi'nde, bazı üye ülkelerin liderleri ve BM Genel Sekreteri ile ikili görüşmelerde bulunacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Hangzhou kentinde düzenlenecek olan "11. G20 Liderler Zirvesi"ne katılacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4-5 Eylül 2016 tarihlerinde düzenlenecek zirvede, bazı üye ülkelerin liderleri ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile ikili görüşmelerde bulunacak.

Küresel gündemin başlıca konuları arasında yer alan güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyüme hedefine yönelik yürütülen çalışmaların gözden geçirilmesi, uluslararası ticaretin güçlendirilmesi, küresel barış, istikrar ve ekonomik büyümeyi doğrudan etkileyen terörizm, mülteci krizi gibi konuların ele alınması bakımından, G20 Zirvesi'nin önemli bir fırsat niteliği taşıdığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, G20 Hangzhou Zirvesi'nde anılan konular başta olmak üzere, küresel gündem ve G20'nin rolü kapsamında ülkemizin görüşlerini üye ülke liderleriyle paylaşması öngörülmektedir. Zirve çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın bazı ülke liderleriyle, ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile ikili görüşmeler yapması da planlanmaktır."