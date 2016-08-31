Fransa'da çalışma yasası eylemleri yeniden başlıyor

Fransa'da tepkilere rağmen yürürlüğe giren yeni çalışma yasasına yönelik protestolar işçi sendikalarının çağrısıyla 15 Eylül'de yeniden başlayacak.

Fransa'da tepkilere rağmen yürürlüğe giren yeni çalışma yasasına yönelikprotestolar işçi sendikalarının çağrısıyla 15 Eylül'de yeniden başlayacak.

İşçi Sendikası CGT Başkanı Philippe Martinez, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen Mart ayından bu yana devam eden ve yaz tatilinden dolayı ara verilen gösterilerin 13'üncüsünün 15 Eylül'de Paris ve 40'a yakın şehirde gerçekleştirileceğini söyledi.

Martinez, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde sosyal sorunları gündeme getirmek istediklerini vurguladı. Gösterilere hazırlık kapsamında CGT, FO ve FSU sendikalarının 7 Eylül'de Paris, Nantes ve Le Havre kentlerinde mitingler düzenleyeceğini belirten Martinez, katılımı yüksek tutmaya çalıştıklarını kaydetti.

Fransa'da yoğun tartışmalara neden olan yasa ülkede yoğun bir grev ve protesto dalgasına neden olmuştu. Lise öğrencileri, demiryolu işçileri ve birçok sektör çalışanının mart ayında başlayan protestolarına rağmen yasa 21 Temmuz'da Fransa Parlamentosunda onaylanmış, 8 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti.

Yasanın yürürlüğe girmesiyle günlük azami 10 saatlik çalışma süresi 12 saate çıkarıldı. İş sözleşmesinde değişiklik yapmak isteyen çalışanların işten çıkarılabilmesine olanak sağlayan yasa, yarı zamanlı çalışanların haftalık 24 saat olan asgari çalışma süresi düşürürken fazla mesailerde daha az ödeme yapılmasına izin veriyor.