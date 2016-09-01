ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

ABD hükümeti, Rusya'ya yönelik mevcut yaptırımların etkinliğini korumak amacıyla 17 kişi ve 20 kurumu yaptırım listesine ekledi

ABD yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusu ve Kırım'daki eylemleri nedeniyle 17 kişi ve 20 kuruluşa daha yaptırım kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisinden (OFAC) yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya'ya yönelik mevcut yaptırımların etkinliğini korumak amacıyla 17 kişi ve 20 kurum yaptırım listesine eklendi.

ABD'nin yaptırımlarının Rusya'nın Minsk Anlaşması'nın şartlarını tamamıyla yerine getirene kadar süreceği vurgulanan açıklamada, yeni kararın mevcut yaptırımları delme girişimlerine yönelik alındığı bildirildi.

OFAC Direktörü Joh Smith, konuya ilişkin açıklamasında, "Rusya, Minsk anlaşması çerçevesindeki taahhütlerine rağmen Ukrayna'nın doğusundaki istikrarsızlığı provake ediyor. ABD Hazinesi Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal etmesini kınamakta partnerlerimizin yanında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Yaptırım listesine alınan kişilerin çoğunun ayrılıkçı "Luhansk Halk Cumhuriyeti" ile "Donetsk Halk Cumhuriyeti" yetkilileri olduğu görüldü.

Açıklamadaki isimler şöyle:

"Eduard Basurin, Viktor Yatsenko, Vladimir Kononov, Zaur Ismailov, Evgeny Manuilov, Alexandr Shubin, Dmitry Polonsky, Anna Anyukhina, Mikhail Sheremet, Svetlana Alekseevna Borodulina, Irina Kiviko, Valentin Demidov, Oleg Shapovalov, Andrey Gennadievich Vasyuta, Viktor Palagin, Mikhail Nazarov, Georgiy Muradov."

Aralarında Rus banka iştirakleri, inşaat, doğalgaz, savunma şirketleri ve kamu kuruluşlarının da aralarında yer aldığı 20 kurum da şunlardan oluştu:

"CJSC ABR Management, SGM-Most OOO, PJSC Mostotrest, Institute Giprostroymost-Saint-Petersburg, OOO STG-Eko, OOO 'DSK', FKU Uprdor 'Taman', FAU 'Glavgosekspertiza Rossii', OOO Shipyard 'Zaliv', Federal SUE Shipyard 'Morye', OAO Ship Repair Center 'Zvezdochka', SUE RC 'Feodosia Optical Plant', OAO 'Uranis-Radiosistemy', Sovfracht-Sovmortrans Group, SMT-K, LLC Koksokhimtrans, Sovfracht Managing Company LLC, OJSC Sovfracht ve CJSC Sovmortrans."