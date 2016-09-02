Cumhurbaşkanı Kerimov'un durumu kritik

Özbekistan hükümeti, beyin kanaması nedeniyle tedavisi süren Cumhurbaşkanı Kerimov'un sağlık durumunun kritik olduğunu duyurdu

Beyin kanaması geçiren Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.

Özbekistan hükümetinden yapılan açıklamada, beyin kanaması geçirmesinin ardından hastaneye kaldırılan Cumhurbaşkanı Kerimov'un sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.



Açıklamada, "Derin bir üzüntü ile belirtmek isteriz, son günde Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un sağlık durumu keskin kötüleşti. Doktorların fikrine göre, Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumu kritik olarak değerlendiriliyor." ifadelerine yer verildi.



Bazı sosyal paylaşım sitelerinde yer verilen haberlerde ise Kerimov'un doğduğu Semerkant'ta bir hareketlilik gözlendiği, bazı hükümet üyelerinin bu kentte bulunduğu iddia edildi. Sosyal paylaşım sitelerinde, şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda temizlik ve düzenleme çalışmalarının yapıldığı da ileri sürüldü.

Özbekistan'ın tarihi Semerkant kentinde 30 Ocak 1938'de doğan ve 1989 yılından bu yana ülkeyi yöneten İslam Kerimov, 27 Ağustos Cumartesi günü geçirdiği beyin kanamasının ardından hastaneye kaldırılmıştı.