O ülkede patlama! 10 ölü

Filipinler'in güneyinde bulunan Mindanao Adası'ndaki Davao kentinde patlama meydana geldiği bildirildi.
Yerel GMA News'in haberine göre, patlama, Roxas sokağında kurulan bir akşam pazarında yaşandı.
Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ernesto Arbella, patlamada ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 60 kişinin yaralandığını söyledi.
Davao kenti polis teşkilatından Başkomiser Milgrace Driz, GMA News'e yaptığı açıklamada, kenti giriş çıkışlara kapattıklarını ve kontrol noktaları kurduklarını aktardı.
Mindanao Adası'ndaki Davao kenti, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin 22 yıl belediye başkanlığı yaptığı yer olarak biliniyor.