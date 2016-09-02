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'da 7.1'lik !

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 2.9.2016 07:59
Yeni Zelanda'da 7.1'lik deprem!
Yeni Zelanda'da 7.1'lik deprem!

, cuma sabahına 7.1 şiddetindeki le uyandı.

Amerikan Jeoloji Kurumu tarafından 'nın Kuzey Adası'nın 170 kilometre kuzey batısındaki Gisborn'un 30 kilometre açığında sabah 04.37'de meydana geldiği belirtilen sonrası tsunami uyarısı yapıldı.

Yeni Zelanda afet kurumu tarafından yapılan açıklamada vatandaşların kıyı kesiminden uzak durmaları istenirken, basın organları kıyı bölgesinde bazı bölgelerin boşaltıldığını duyurdular. Şu ana kadar alınan haberlere göre depremde ölen ya da yaralanan olmadı. Dün de yine Kuzey Adası'nın 100 kilometre kuzeydoğusunda 5.7 şiddetinde bir deprem meydana gelmişti.

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