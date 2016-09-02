Yeni Zelanda'da 7.1'lik deprem!

Yeni Zelanda, cuma sabahına 7.1 şiddetindeki depremle uyandı.

Amerikan Jeoloji Kurumu tarafından Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'nın 170 kilometre kuzey batısındaki Gisborn'un 30 kilometre açığında sabah 04.37'de meydana geldiği belirtilen deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı.



Yeni Zelanda afet kurumu tarafından yapılan açıklamada vatandaşların kıyı kesiminden uzak durmaları istenirken, yerel basın organları kıyı bölgesinde bazı bölgelerin boşaltıldığını duyurdular. Şu ana kadar alınan haberlere göre depremde ölen ya da yaralanan olmadı. Dün de yine Kuzey Adası'nın 100 kilometre kuzeydoğusunda 5.7 şiddetinde bir deprem meydana gelmişti.