Kim Jong-un’a İngilizce öğretsin diye kaçırılmış

Çin’de doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra öldüğü açıklanan ABD’li David Sneddon’un, Kuzey Kore tarafından kaçırıldığı öne sürüldü. İddiaya göre Kim Jong-un’a İngilizce öğretmesi için rehin tutulan Sneddon 12 senedir Pyongyang’da yaşıyor

Çin'de yürüyüşe çıktıktan sonra kayıplara karışan ve Çinli yetkililerin "Nehre düşerek hayatını kaybetti" dediği ABD vatandaşı David Sneddon'un izi bulundu. 2004 yılından beri kayıp olan Sneddon'un Kuzey Kore rejimi tarafından kaçırıldığı ve ülkenin şimdiki lideri Kim Jong-un'a İngilizce öğretmesi için rehin tutulduğu öne sürüldü. Güney Kore Kayıp Aileleri adlı dernekten Choi Sung-yong, 24 yaşında kaçırılan Sneddon'un şu sıralar Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da yaşadığını, aradan geçen süre içinde evlendiğini ve iki çocuk sahibi olduğunu iddia etti. 12 senedir kayıp olan Sneddon'un ailesi "David'in ölmediğini kalbimizin derinlerinde hissediyorduk. Onu aramayı hiç bırakmadık" dedi. Aile, Çinli yetkililerin "Oğlunuz doğa yürüyüşüne çıktığı sırada Jinsha Nehri'ne düşerek yaşamını yitirdi. Cesedine ulaşamadık" açıklamasını en başından beri şüpheli bulduklarını ve Sneddon'u aramayı hiç kesmediklerini söyledi.



ABD DEVREDE

Gelişmelerin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, gerekli adımların atılıp David Sneddon'ı arama çalışmalarının başlatılacağını duyurdu. ABD Parlamentosu İstihbarat Komitesi üyesi Chris Stewart "Deliller çok sayıda soru olduğunu gösteriyor. Dışişleri Bakanlığı'nın bu olayın üzerine gitmesi için elimden gelen herşeyi yapacağım" dedi.



AİLESİ: KORECE DE BİLİYORDU

Mormon misyoneri olarak Güney Kore'de bulunan ve bundan dolayı akıcı bir şekilde Korece konuşabilen Sneddon'un ailesi "Oğlumuzu hem İngilizceyi hem de Koreceyi iyi bildiği için kaçırdılar" şeklinde konuştu.