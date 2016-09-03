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"Türk Cumhurbaşkanı ve hükümetinin yanında duruyoruz"

  • AA
  • Giriş Tarihi: 3.9.2016 23:57 Güncelleme Tarihi: 4.9.2016 00:07
"Türk Cumhurbaşkanı ve hükümetinin yanında duruyoruz"
Türk Cumhurbaşkanı ve hükümetinin yanında duruyoruz

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, "Biz her konuda demokratik yollarla seçilmiş olan Türk Cumhurbaşkanı ve Hükümetinin yanında duruyoruz." dedi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, 'nin attığı adımların yeni bir darbe girişimini engellemek olduğunu ve Macar hükümetinin her konuda 'yi desteklediğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Slovakya'nın ev sahipliğindeki AB Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı'na (Gymnich) katılan Szijjarto, Türk heyeti ile yaptığı toplantı sonrası Macar medyasına açıklamalarda bulundu.

Macar Hükümetinin darbe girişimi konusunda duruşunun net olduğunu belirten Szijjarto, ''Darbe girişimi ciddi bir olay ve Türk yönetimi buna ciddi cevap veriyor. Bunda şaşırılacak herhangi bir şey yok.'' dedi.

'nin istikrarının Avrupa'nın güvenliği için çok önemli olduğuna dikkat çeken Szijjarto, ''Macar Hükümeti yeni bir darbe girişimini engellemek için atılan adımları destekliyor. Biz her konuda demokratik yollarla seçilmiş olan Türk Cumhurbaşkanı ve Hükümetinin yanında duruyoruz.'' ifadelerini kullandı.

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