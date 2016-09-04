ABD'nin doğusunda 'Hermine' alarmı

ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan "Hermine" kasırgası iki kişinin ölümüne neden oldu.

ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan "Hermine" kasırgası iki kişinin ölümüne neden oldu.

Miami Ulusal Kasırga Merkezi'nde görevli kasırga uzmanı Eric Blake, iki kişinin ölümüne yol açan kasırganın, Florida eyaletinden Virginia eyaletine kadar yüz binlerce kişiyi elektriksiz bıraktığını ve mülkiyetlere zarar verdiğini belirtti.

Kuzey Carolina eyaletini de etkisi altına alan Hermine nedeniyle sahillerin kapandığını söyleyen Blake, "Orta-Atlantik'ten kuzeydoğuya kadar plaj hafta sonu kimse için açık olmayacak." dedi.

Kasırganın, Maryland eyaletinin Ocean City kentini etkisi altına almasının beklendiği kaydedildi.

Hermine fırtınasının cuma günü şiddetini artırması nedeniyle, derecesini "Kategori 1"e çıkaran meteoroloji yetkilileri, Hermine'nin kasırgaya dönüştüğünü bildirmişti.

Florida Valisi Rick Scott, cuma günü Florida'nın 67 ilçesinin 51'inde, "Olağanüstü hal" ilan ederken, 20 ilçede de okulların tatil edilmesine karar vermişti.

Apalachicola, Tallahassee ve St. Petersburg'da rüzgarın hızının 140 kilometreye kadar çıktığı bildirilirken, yağmur oranının 12 santimetreyi bulduğu açıklanmıştı.