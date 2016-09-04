Almanya'da PKK yandaşları gösteri yaptı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi'ne telekonferans yöntemiyle bağlanıp halka hitap etmesini engelleyen Almanya'nın Köln kentinde terör örgütü PKK ve örgütün Suriye'deki uzantısı PYD yandaşları gösteri yaptı.

Terör örgütü PKK'nın yandaş derneklerinin çatı örgütü Nav-Dem'in Deutzer Werft Meydanı'nda düzenlediği gösteride üzerinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının bulunduğu flamalar taşındı.

PKK'nın Almanya'da da terör örgütü olarak kabul edilmesine rağmen alanda kurulan sahnede Öcalan'ın büyük bir resmi asılırken, gösteride PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin bez parçaları da yer aldı.

Gösteriye HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, PYD elebaşı Salih Müslim ve Alman Sol Parti Genel Başkanı Bernd Riexinger de katıldı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı, Almanya'nın iç istihbarat servisi Anayasa'yı Koruma Teşkilatınca da izlenen gösteride bin polisin görev yaptığı bildirildi.

Söz konusu gösteri daha önce Köln Rheinenergie Stadı'nda düzenlenmek istenmiş, ancak polis, stadı işleten şirketten Nav-Dem ile sözleşme imzalamamasını talep etmişti.

"ÇİFTE STANDART"

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu yaptığı yazılı açıklamada, Alman basının ve siyasetçilerin çifte standart gösterdiklerini vurgulayarak, "Köln'deki demokrasi mitingini yüksek sesle eleştiren gazeteci ve siyasetçiler aynı şehirde bir terör örgütünün düzenlediği gösteri karşısında nedense birden sessizliğe büründüler. Bu çifte standarda sahip olanlar kendi güvenilirliklerini elleriyle yok ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Gösteriyi düzenleyen ve PKK'nın kolu olan örgütün, PKK gibi yasaklı durumda olduğuna işaret eden Yeneroğlu, ancak bu durumun kimseyi ilgilendirmediğinin görüldüğünü belirtti.

Yeneroğlu, "Dışarıdaki çatışmaların Almanya'ya taşınmasını istemeyen politikacılar nerede? Her gün Türkiye'nin iç işleri hakkında yorum yapıp duran, ama Türkiye kökenli vatandaşlar demokrasinin güçlendirilmesini amaç edinen bir mitingde birlik, beraberlik adına bir araya gelmek istediklerinde rahatsız olan politikacılar bugün neredeler? Köln'de açıktan açığa PKK ile birlik ve beraberlik mitingi düzenleniyor. Vatandaşlık durumlarını sorgulamalar ya da oturum izinlerini iptal etme talepleri nerede? PKK terörü daha bu yıl yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine, binlerce insanın yaralanmasına sebep oldu. Hemen her gün siviller ve güvenlik güçlerine mensup insanlar PKK bombalarıyla kurban ediliyorlar." ifadelerini kullandı.

Alman güvenlik raporlarına göre, Almanya'yı geri çekilme, eleman toplama ve finansal destek alanı olarak kullanan bir terör örgütü ile tutarlı bir şekilde mücadele edileceğine, bunun tam tersi yapıldığına dikkati çeken Yeneroğlu, "Terörle mücadelede Türkiye ile birliktelik böyle mi oluyor?" sorusunu yöneltti.