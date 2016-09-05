Almanya'da saldırı tehdidi nedeniyle 9 okul boşaltıldı

Almanya’nın Braunschweig kentinde, eposta yoluyla gönderilen saldırı tehdidi nedeniyle dokuz okul boşaltıldı.

Braunschweig polisinin bildirdiğine göre, dün gece çok sayıda okula mail gönderen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler saldırı tehdidinde bulundu. Braunschweiger Zeitung gazetesi okul yönetimlerinin bu sabah dersleri iptal ettiğini yazdı. Polis söz konusu okullarda incelemelerini sürdürüyor.

Gazeteye açıklama yapan polis sözcüsü, saldırı yapılacağı belirtilen saatin geçtiğini ve herhangi bir olayın yaşanmadığını bildirdi. Sözcü Joachim Grande, okullardan birinde şüpheli bir çantaya rastlandığını ancak, çantadan trompet çıktığını söyledi.

Gönderilen tehdit epostanın içeriği hakkında bilgi verilmezken, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.