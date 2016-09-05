Humus ve Tartus kentlerinde art arda patlamalar! Çok sayıda ölü ve yaralılar var!

Suriye'nin iç kesimlerindeki Humus ve sahildeki Tartus kentin'de meydana gelen patlamalarda 13 kişinin öldüğü, 52 kişinin de yaralandığı bildirildi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, ülkenin sahil kesimindeki Tartus kentinin Erzuna köprüsü yakınlarında meydana gelen patlamada 11 kişi öldü, 45 kişi yaralandı.

Ülkenin iç kesimlerindeki Humus'un Bab Tedmur kavşağındaki kontrol noktasındaki patlamada ise 2 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Her iki saldırının da bombalı araçla gerçekleştirildiği belirtildi.

Öte yandan Şam kentinde de bir patlamanın olduğu kaydedildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, şiddet olaylarını doğrularken patlamaları ''terör gruplarının'' gerçekleştirdiğini duyurdu.