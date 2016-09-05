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- ilişkilerinde 5 yıl sonra bir ilk!

  • AA
  • Giriş Tarihi: 5.9.2016 19:44 Güncelleme Tarihi: 5.9.2016 19:53
İran-İngiltere ilişkilerinde 5 yıl sonra bir ilk!
İran-İngiltere ilişkilerinde 5 yıl sonra bir ilk!

ve 'nin, diplomatik ilişki seviyesini yeniden büyükelçilik düzeyine yükselttiği bildirildi.

'ın resmi ajansı İRNA'nın haberine göre, İran ve , diplomatik ilişkilerini büyükelçilik seviyesine çıkarttı.

Haberde, İran'ın İngiltere büyükelçiliğine atanan Hamid Baidinejad ve İngiltere'nin Tahran büyükelçiliğine atanan Nicholas Hopton'un güven mektuplarını, ilgili ülkelerin dış işleri bakanlarına eş zamanlı sundukları belirtildi.

Mahmud Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanlığı görevini yürüttüğü Kasım 2011'de İngiltere'nin İran'a yönelik yeni yaptırım kararları almasının ardından muhafazakar bir grup büyükelçilik binasına saldırarak İngiliz bayrağını yakmıştı. Çıkan olaylardan sonra İngiltere Tahran'daki büyükelçiliğini kapatmıştı. Geçen yıl Ağustos ayında her iki ülkenin büyükelçilikleri maslahatgüzar seviyesinde tekrar açılmıştı.

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