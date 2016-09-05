Irkçı Wilders'tan skandal seçim vaadi

Hollanda'da Geert Wilders'ın liderliğindeki aşırı sağ ırkçı "Özgürlük Partisi" skandal seçim vaatlerine devam ediyor. Parti, seçim bildirgesinde öncelik "İslamileşmenin durdurulmasına" verilirken "camileri kapatmak" gibi vaatlerde bulunuluyor.

BBCTürkçe'nin Lahey mahreçli haberine göre Hollanda'da kamuoyu yoklamalarına göre birinci parti olan aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV), gelecek Mart ayında yapılacak seçimleri kazanması durumunda ülkedeki "cami ve İslam okullarını kapatacağını" açıklaması tartışma yarattı.

"A4 KAĞIDINA SIĞAN HOLLANDA BİZİMDİR, BİZİM KALACAK"

Başbakan Mark Rutte'nin, aşırı sağcı partinin seçim bildirgesinin, "hukukun üstünlüğüne yönelik bir tehdit" olduğunu söylediğine dikkat çeken BBC, "Bir A4 kağıdına sığan 'Hollanda bizimdir, bizim kalacak' başlıklı PVV seçim bildirgesinde, İslamileşmenin durdurulmasınaöncelikverildiğini" belirtti.

"BÜTÜN CAMİ VE İSLAM OKULLARI KAPATILACAK"

Hollanda'daki bütün cami ve İslam okullarının kapatılacağının, kamusal alanda başörtüsü ve diğer İslami simgelerin yasaklanacağının vurgulandığı bildirgeye göre, PVV'nin iktidar olması durumunda "sınırları kapatılarak, İslam ülkelerinden mülteci akımı önlenecek. Çifte vatandaşlığa sahip suçlular derhal sınır dışı edilecek. Hollanda'nın AB üyeliğinden ayrılması sağlanacak"

HOLLANDA'DA AŞIRI SAĞCI WİLDERS'TEN SKANDAL SÖZLER!