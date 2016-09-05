Ukrayna'da televizyon kanalı binası ateşe verildi

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Rusya yanlısı yayın yaptığı iddia edilen İnter televizyon kanalının binası saldırıya uğradı. Saldırı sırasında binada yangın çıktı. Görgü tanıkları ve kanal çalışanları, binanın ateşe verildiğini söyledi.

Kiev'de İnter televizyonun binası önünde toplanan bir grup, kanalın "Rusya yanlısı yayın politikasını" protesto etti. Lastik yakan göstericilerden bazıları gözaltına alındı.

Kanaldan yapılan açıklamada, binanın saldırı sırasında ateşe verildiği, "Podrobnosti" adlı televizyon programının stüdyosunun tamamen yandığı belirtildi. Bazı kanal çalışanlarının yangın sırasında hafif yaralandığı kaydedildi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, televizyon kanalının koruma görevlileri ile protestocular arasında arbede yaşandığı sırada binanın ikinci katında yaygın çıktığını açıkladı.

İnter televizyonunun yönetimi, daha önce birçok kez tehdit aldıklarını açıklamış ve iktidarın gerekli önlemleri almadığını savunmuştu.

Bakan Avakov, daha önce yaptığı açıklamada, İnter kanalının yayın politikasını belirleyen Rusya vatandaşı İgor Şuvalov'un Ukrayna'dan sınır dışı edilmesi gerektiğini söylemişi.