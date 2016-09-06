Damadın primini 180 milyon dolara çıkardı

36 yaşındaki bekâr kızını evlenmeye ikna eden erkeğe 65 milyond olar vaat eden Hong Konglu milyarder işadamı Cecil Chao, “primi” 180 milyon dolara yükseltti

Hong Konglu milyarder Cecil Chao hâlâ bekâr olan 36 yaşındaki kızı Gigi'nin evlenmesi için ilginç bir yönteme başvurdu: Chao, kızının kalbini çalacak damat adayına 180 milyon dolar vermeyi teklif etti. Ancak hemcinslerinden hoşlanan Gigi'nin kalbini kazanmak zor. Gigi'nin bu zamana kadar 20 bin erkeği geri çevirdiği biliniyor. Durum karşısında eli kolu bağlanan Chao, kızının taliplerini artırmak için daha önce de böyle bir yola başvurmuştu. 2012'de kızını nikâh masasına oturmaya ikna edecek erkeğe 65 milyon dolar ödeyeceğini açıklamıştı. 2014'te ödülü artırmış ve 120 milyon dolara çıkarmıştı. Chao, eşcinsel kızının bir erkekle evlenmesi için böyle radikal bir yönteme başvuruyor. İşadamı daha önce ABD'li yayın kuruluşu CNN'e verdiği röportajda kızının hayatına karışmak istemediğini ancak mirasını bırakacak torunlara sahip olmayı arzuladığını açıklamıştı.



'BEKLENTİN BİR HAYAL'

Gigi ise babasına internet üzerinden yayımladığı açık bir mektupta, "Kızın olarak seni mutlu edecek bir şeyi çok isterim. Ama senin beklentilerin ve benim kim olduğum gerçeği birbiriyle uyuşmuyor" yanıtını vermişti.