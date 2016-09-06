Güzel Çinli kızlardan uzak durun

İngiliz istihbaratının Çin’e giden hükümet yetkililerine ‘Casusluğa karşı güzel kızlardan uzak durun ve hediyeleri kabul etmeyin” dediği ortaya çıktı

Çin'in Hangzhou kentinde dün son bulan G20 Zirvesi'nde birçok önemli karara imza atılırken, İngiliz basını ise dünyanın en güçlü ülkelerinin toplandığı zirveye dair çok farklı bir hususa dikkat çekti. İngiliz basınındaki haberlerde ülke istihbaratının Başbakan Theresa May ve ekibini Çin'deki ajanlık faaliyetleri konusunda tüm detaylarıyla uyardığı kaydedildi. Buna göre İngiliz diplomatlara gizli belgeleri sızdırmamaları için Çinli güzel kadınlardan uzak durmaları söylendi.



ODADA DİKKAT EDİN

G20'ye giden diplomatlara, 2008'de dönemin İngiltere Başbakanı Gordon Brown'un ekibindeki bir diplomatı Çin gezisinde gizli belgeleri ajan olan Çinli bir kadınla otel odasında yattıktan sonra kaptırdığı hatırlatıldı. İstihbarat servislerinin İngiltere heyetine ayrıca, "Sakın bir hediye kabul etmeyin. İçerisinde dinleme böcekleri olabilir. Eğer size kullanmanız için bir flash bellek verirlerse kesinlikle kabul etmeyin. Çıplak görüntülerinizin de yayılmasını istemiyorsanız, otel odanızda iç çamaşırlarınızı yorganın altında değiştirin" şeklinde telkinlerde bulundukları ve Çin'de kaldıkları süre içerisinde kendilerine İngiliz gizli servisinin verdiği geçici cep telefonları ile e-mail adreslerini kullanmalarını istedikleri kaydedildi.