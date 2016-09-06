Irak'ta bombalı saldırı: Ölüler var

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 7 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bağdat Operasyonlar Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, başkentin ortasındaki El-Karrade bölgesinde bulunan Abdulmecid Hastanesi'nin yakınında bomba yüklü bir aracın infilak ettirilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığı yetkililerinden Hasan Nevfel de AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece yarısından sonra düzenlenen saldırının en az 15 aracın yanmasına neden olduğu, olayda bazı dükkanlar, bir kafe ile yakınlardaki binaların zarar gördüğünü aktardı.