ARKADAŞINA GÖNDER Irak'ta bombalı saldırı: Ölüler var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'ta lı saldırı: Ölüler var

  • AA
  • Giriş Tarihi: 6.9.2016 09:48
Irak'ta bombalı saldırı: Ölüler var
Irak'ta bombalı saldırı: Ölüler var

'ın başkenti Bağdat'ta yüklü araçla düzenlenen saldırıda 7 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bağdat Operasyonlar Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, başkentin ortasındaki El-Karrade bölgesinde bulunan Abdulmecid Hastanesi'nin yakınında yüklü bir aracın infilak ettirilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığı yetkililerinden Hasan Nevfel de AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarısından sonra düzenlenen saldırının en az 15 aracın yanmasına neden olduğu, olayda bazı dükkanlar, bir kafe ile yakınlardaki binaların zarar gördüğünü aktardı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.