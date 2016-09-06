Stoltenberg, Türkiye'ye geliyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 8-9 Eylül'de temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ziyaretin "15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ittifakın Türkiye ile dayanışmasını sergilemek üzere" gerçekleşeceği belirtildi.

Stoltenberg'in ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile görüşeceği, TBMM'yi ziyaret edeceği belirtildi.

Açıklamada, "Yapılacak görüşmelerde, 15 Temmuz darbe girişimi, FETÖ/PDY tehdidi, bölgesel gelişmeler ve sınamalar ile NATO Varşova Zirvesi'nin neticeleri hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.