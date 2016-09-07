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Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklaması!

  • Giriş Tarihi: 7.9.2016 02:02
ABD Savunma Bakanlığı'ndan flaş Suriye açıklaması!
ABD Savunma Bakanlığı'ndan flaş Suriye açıklaması!

Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jeff Davis, 'nin Türkiye ile sınırının DAEŞ'ten temizlenmesinin, mücadelede çok önemli stratejik bir gelişme olduğunu söyledi.

Yüzbaşı Jeff Davis, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında, 'deki gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı.

Sınırın DAEŞ'ten temizlenmesinin örgütün yabancı savaşçı akışını ve "terör ihraç etmesini" kesmesi bakımından önemini vurgulayan Davis, bu sayede örgüte önemli bir darbe vurulduğunu belirtti.

Davis, ayrıca, PKK/PYD unsurlarının Fırat Nehri'nin doğusuna geçtiklerini, bölgedeki Amerikan özel kuvvetler birlikleriyle DAEŞ ile mücadelenin bir sonraki aşamasını planlama aşamasında olduklarını savundu.

Davis, "Fırat üzerindeki Teşrin Barajı'nın doğusunda onlarla görüşüyoruz ve mücadelenin sıradaki bölümü için planlar yapıyoruz." dedi.



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