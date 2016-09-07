ABD-Suudi Arabistan ilişkilerini tehdit eden tasarı

ABD Temsilciler Meclisi'nin 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine Suudi Arabistan'a dava açma imkanı verecek yasa tasarısını bu hafta oylaması bekleniyor.

Kongre'deki Cumhuriyetçi Parti yetkilileri, ABD basınına verdikleri bilgide, tasarının oylanmak üzere bu hafta sonuna kadar Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na getirileceğini söyledi.

Bir Demokrat, bir Cumhuriyetçi senatör tarafından hazırlanan ve mayıs ayında oy birliğiyle Senato'dan geçen tasarının Temsilciler Meclisi'nden de rahatlıkla geçeceği belirtiliyor.

Bu durumda tasarının 11 Eylül saldırılarının 15'inci yıl dönümünün hemen öncesinde onay için ABD Başkanı Barack Obama'nın önüne gidebileceği ifade ediliyor. Ancak ABD yönetimi yetkilileri, Obama'nın tasarıyı veto edeceğini açıklamıştı.

Tasarı, 11 Eylül saldırılarında ölen kişilerin ailelerinin saldırılarda Suudi yöneticilerin rolü olabileceği gerekçesiyle ABD mahkemelerinde dava açabilmesine imkan tanıyor. ABD'de 1976 yılında çıkarılan bir yasa, başka ülkeler hakkında ABD mahkemelerinde dava açılmasını engelliyor. Tasarı, 1976 yılına ait yasanın konuyla ilgili bölümünde istisnalar yapılmasına imkan veriyor.

Tasarı gündeme geldiğinde Suudi Arabistan yönetimi tepki göstermiş, Kongre üyelerini ABD'de bulunan 750 milyar dolar değerindeki varlıklarını satmakla tehdit etmişti. Suudi yönetiminin tasarının geçmemesi için ABD Kongre üyeleri nezdinde uzun süre lobi çalışmaları yürüttüğü belirtiliyordu. Obama yönetimi de Kongre üyelerinden tasarıyı geçirmemesini istemiş, ABD aleyhinde benzer yargı süreçlerinin başka ülkelerde başlayabileceği gerekçesiyle Amerikan vatandaşlarının tehlikeye düşebileceği uyarısında bulunmuştu.

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, tasarının Senato'dan geçmesinden hemen sonra yaptığı açıklamada, bu adımın "istenmeyen sonuçlar doğurabileceğini", Obama'nın tasarıyı veto edeceğini söylemişti. Earnest, "Bu yasa tasarısı, egemenlik dokunulmazlığıyla ilgili uzun zamandır bulunan uluslararası hukuku değiştirecektir. Obama'nın tasarının ABD'yi dünyanın diğer mahkemelerinde zarar görecek duruma düşüreceği konusundaki endişeleri devam ediyor." demişti.

Senato'dan mayısta geçen tasarının yasalaşması için ABD Kongresi'nin diğer kanadı Temsilciler Meclisi'nden de geçmesi ve Obama tarafından imzalanması gerekiyor.