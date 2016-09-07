ABD'den 'Fırat Kalkanı' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Toner, Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili 'Sınırlarını korumak Türkiye'nin ulusal güvenlik çıkarıdır' dedi.

Mark Toner, günlük basın toplantısındaTürkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı ve Rusya'nın harekata yaklaşımı ile ilgili soruları cevapladı.

Rusya'nın, harekatın boyutu ve kapsamı ile ilgili bazı medya organlarına yansıyan şikayetlerinin sorulması üzerine Toner, ABD'nin ve müttefik ülkelerin Suriye'deki eylemlerinin IŞİD'e karşı ulusal güvenlik çıkarlarını koruma zemininde gerçekleştiğini bildirdi.

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''KENDİ SINIRLARINI KORUMAK TÜRKİYE'NİN ULUSAL GÜVENLİK ÇIKARIDIR''

Türkiye'nin de aynı güvenlik kaygısıyla hareket ettiğini düşündüğünü ifade eden Toner,"Kendi sınırından IŞİD'i uzaklaştırmak ve sınırlarını korumak Türkiye'nin ulusal güvenlik çıkarıdır." şeklinde konuştu.

Toner, ayrıca ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un sabah saatlerinde telefonda Suriye hakkında konuştuklarını kaydetti.