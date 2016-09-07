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Avrupa Konseyi'ne şaşırtan çağrısı!

  • Giriş Tarihi: 7.9.2016 20:29
Avrupa Konseyi'ne şaşırtan Türkiye çağrısı!
Avrupa Konseyi'ne şaşırtan Türkiye çağrısı!

Litvanya Dışişleri Bakanı Linkevicius, 15 Temmuz darbe girişimi noktasında 'nin daha kararlı desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi noktasında Avrupa Konseyi'nin 'yi daha kararlı biçimde desteklemesi gerektiğini söyledi.

Litvanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Linkevicius, Strazburg'da, Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi Toplantısı'na katılarak üye ülkelerin temsilcilerine hitap etti.

Konuşmasında, 'nin daha kararlı biçimde desteklenmesini isteyen Linkevicius, 'nin, sığınmacı krizi, terör ve küresel güvenlik sorunlarında Avrupa'nın çok önemli bir ortağı olduğuna dikkati çekti.

Linkevicius, "Türkiye'nin ender yaşanan bir durumla karşılaştığını anlamak zorundayız, askeri darbe girişimi yapıldı. Avrupa Konseyi daha aktif rol almalı ve Türkiye'nin istikrarına destek vermeli." ifadelerini kullandı.

Darbe girişiminden sonra Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Linkevicius, Türk yetkililerin, ülkede demokrasi, basın ve toplantı özgürlüğü, insan hakları ve hukuk gibi temel uluslararası değerleri korunacağı yönündeki demeçlerini anımsattı.

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