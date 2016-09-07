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, rejiminin klor gazı saldırısını kınadı

  • AA
  • Giriş Tarihi: 7.9.2016 17:38 Güncelleme Tarihi: 7.9.2016 17:39
Dışişleri Bakanlığı, Suriye rejiminin klor gazı saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Suriye rejiminin klor gazı saldırısını kınadı

, 'de Halep'te rejimin varil bombalarıyla gerçekleştirdiği, yüze yakın sivilin yaralanmasına ve bir çocuğun hayatını kaybetmesine yol açan klor gazı saldırılarını şiddetle kınadı.

, 'de Halep'in Sukkeri beldesinde rejimin dün varil bombalarıyla gerçekleştirdiği, yüze yakın sivilin yaralanmasına ve üç yaşında bir çocuğun hayatını kaybetmesine yol açan klor gazı saldırılarını şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırıların Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2218 ve 2209 sayılı kararlarının açık ihlali olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü ve BM Ortak Soruşturma Mekanizması tarafından rejimin kimyasal silah kullanımının tespit edilmesinin hemen ertesinde ve çöken ateşkesin yeniden tesisi yolundaki çabaların yoğunlaştığı bir dönemde böyle bir saldırının gerçekleştirilmesi, rejimin uluslararası toplumu hiçe saydığını bir kez daha gözler önüne sermiştir."

Uluslararası camiaya yaklaşan Kurban Bayramını da vesile kılarak, Halep'te ve 'nin genelinde çatışmasızlık ortamının tesisini sağlama çağrısında bulunulan açıklamada, Türkiye'nin de bu yoldaki gayretlerini sürdüreceği vurgulandı.

Esed rejiminin, önceki gün Halep'in Sukkeri ilçesine klor gazı içerikli varil bombasıyla saldırısında çevrede bulunan ve gazdan etkilenen yaklaşık 100 kişi, bölgedeki sahra hastanesine kaldırılmıştı.

Sukkeri Sahra Hastanesi yetkilileri de gazdan etkilenen kişilerde, görme bozukluğu, kusma, baş dönmesi ve nefes darlığı belirtilerinin olduğunu ve hastaneye getirilenlerden ikisinin durumunun ağır olduğunu belirtmişti.

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