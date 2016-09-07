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'da terör alarmı

  • AA
  • Giriş Tarihi: 7.9.2016 14:20 Güncelleme Tarihi: 7.9.2016 14:45
Fransa'da terör alarmı
Fransa'da terör alarmı

Başkent Paris'te terk edilmiş bir araçta 6 mutfak tüpü bulundu.

Polis yetkililerinin medyasına yaptığı açıklamada, Paris'in sembollerinden Notre Dame Katedrali yakınlarında nehir kıyısına park edilmiş araçta en az 6 mutfak tüpü bulunduğunu duyurdu.

Aracın plakasının olmadığı da kaydedilirken olayla ilgili başlatılan soruşturmada birçok kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

'da 2015'te meydana gelen Charlie Hebdo saldırısı sonrasında terör alarmı en yüksek seviyeye çıkartılmış ve 130 kişinin öldüğü 13 Kasım 2015'teki saldırılardan sonra ise terörün için çok ciddi bir tehdit olduğu belirtilmişti.

Nice'de 15 Temmuz'da meydana gelen ve 85 kişinin öldüğü saldırı sonrasından ise terör tehdidinin Fransa tarihinde görülmemiş kadar yüksek olduğu dile getirilmişti.

İç Güvenlik Genel Müdürü Patrick Calvar mayıs ayında, DAEŞ'in eylemlerinde bomba yüklü araçlar kullanabileceğine dikkati çekmişti.

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