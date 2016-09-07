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Rejim Halep'e klor gazı ile saldırdı

  • Giriş Tarihi: 7.9.2016 13:19
Rejim Halep'e klor gazı ile saldırdı
Rejim Halep'e klor gazı ile saldırdı

Muhalifler tarafından kırılan kuşatmayı yeniden organize eden Esed Rejimi Halep'e bugün klor gazı sı ile saldırdı.

Beşşar Esed rejiminin, Şam'da muhaliflerin kontrolündeki iki beldeye klor gazı içerikli yla saldırı düzenlediği bildirildi. AA muhabirinin bölgedeki sahra hastanesi yetkililerinden aldığı bilgiye göre, rejime ait birlikler, Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Ayn Terma ile Cobar beldesindeki yerleşim alanlarına klor gazı içerikli bomba attı.

ÇEVREYE YAYILAN GAZ ÖLDÜRÜYOR

Bombardıman sonrası çevreye yayılan gazlardan etkilenen bir kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin tehlikesi geçirerek beldelerdeki sahra hastanelerine kaldırıldığı belirtildi. Bombanın etkisi Halep sokaklarını tehdit etmeye devam ediyor. Klor gazı bombasından etkilenenlerde görme bozukluğu, darlığı, kusma ve baş ağrısı gibi belirtilerin gözlemlendiği kaydedildi.

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