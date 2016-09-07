Rus jetleri Halep'i bombaladı: 28 ölü, 57 yaralı

Rus savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeyindeki Halep'te muhaliflerin kontrolünde bulunan Sukkeri semtine düzenlediği hava saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 28 kişi öldü, 57 kişi de yaralandı.

Sivil savunma yetkilisi Necib Ensari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rus jetlerinin Sukkeri semtine üç hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

Bombaların yerleşim yerlerine isabet ettiğini kaydeden Ensari, '' Rus ve rejim uçakları son günlerde Halep'in güney ve iç kesimlerinde sivillerin yoğun olarak yaşadığı semtleri hedef alıyor. Bugünkü saldırılarda 28 kişi öldü, 57 kişi de yaralandı. Bu insanların çoğu kadın ve çocuk. Aynı zamanda birçok bina da yerle bir oldu.'' dedi.

Sivil savunma ekiplerinin yıkılan binaların enkazı altındaki ölü ve yaralılara ulaşmaya çalıştığını vurgulayan Ensari, olayda yaralananların sağlık ekiplerince sahra hastanelerine kaldırıldığını aktardı.

Suriye ordusuna ait bir askeri helikopterin dün Sukkeri semtindeki yerleşim birimine klor gazı içerikli varil bombası atması sonucu 100 kişi gazdan etkilenmişti.