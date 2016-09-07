Sığınmacılara tekme atan kameraman yargılanacak

Macaristan'da sığınmacılara tekme atan ve çelme takan kadın kameraman, "barışı ihlal" suçlamasıyla yargılanacak.

Macaristan'ın güneyindeki Csongrad bölgesi savcılığından yapılan açıklamada, "Sanık, barışı ihlalle suçlanmaktadır. Kamerayla kayda alırkenkameraman, genç bir erkeği ayrıca genç bir kadını tekmelemiştir." ifadesi kullanıldı.

PETRA LASZLO ŞİMDİ DE DÜŞÜRDÜĞÜ ADAMA DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Ancak savcılık, Laszlo'nun eyleminin "ırkçı motivasyon taşımadığını" belirtirken, kameramanın yargılanacağı tarihi henüz açıklamadı. Davanın, Macaristan'ın güneyindeki Szeged şehrinde görülmesi bekleniyor.

Petra Laszlo isimli kadın kameraman, geçen yıl Sırbistan sınırında meydana gelen olayın ardından çalıştığı N1TV kanalından atılmıştı.

Laszlo'nun özellikle kucağında çocuğunu taşıyan bir sığınmacıya çelme takarken görüldüğü görüntüler dünya genelinde tepkiye neden olmuştu. Laszlo olayın ardından özür dilemişti.