12 yaşındaki dâhi üniversiteli oldu

Kanada'nın en iyi yükseköğretim kurumlarından Waterloo Üniversitesi 12 yaşında olmasına rağmen Endonezyalı bir öğrenciyi kabul etti. Üstelik Cendikiawan (Diki) Suryaatmadja isimli çocuk üniversitenin en başarılı öğrencileri arasında yer alıyor. Üniversite yönetimi, Suryaatmadja'nın fizik bölümünü okuyacağını ve matematik, kimya ve ekonomi alanında dersler de alacağını açıkladı. Üniversitenin tarihindeki en küçük yaştaki öğrencisi olan dehanın başka bir özelliği de şaşırtıcı. Endonezya'da doğan çocuğun sadece televizyonda yayımlanan filmleri izleyerek İngilizce öğrendiği belirtiliyor. Üniversite yönetimi, okulun giriş sınavlarındaki üstün başarısını esas aldığı Suryaatmadja'yı yaşına bakmaksızın kabul etti. Üniversitede öğrencileri kabulden sorumlu birimde çalışan Andre Jardin isimli yetkili, CTV televizyonuna verdiği röportajda "Olağanüstü notlar aldı. Akademik seviyeye tamamen hazır. Bizi endişelendiren tek şey 12 yaşında bir çocuk olması" diye konuştu.Suryaatmadja ise yeni öğrenciler ile tanışmayı ve yeni arkadaşlar edinmeyi çok istediğini söyledi.