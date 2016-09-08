Alp dağlarında 110 kişi mahsur kaldı!

Fransa ve İtalya arasındaki Mont-Blanc dağında teknik bir arıza yüzünden akşam saatlerinde 110 kişi gezintiye çıktıkları teleferiklerde mahsur kaldı.

Teleferikleri işleten şirketin teknisyenlerinin sorunu uzun süre çözememesi üzerine, jandarma helikopterler ile mahsur kalanların kurtarılması için operasyon başlattı.



Haute-Savoie Valisi Georges-François Leclerc, yaptığı açıklamada, teleferiklerde mahsur kalanların durumunun iyi olduğunu ancak helikopterler ile tek seferde kısıtlı sayıda kişinin tahliye edilebilmesi yüzünden kurtarma çalışmasının uzun sürebileceğini bildirdi.



Üç bin metreden fazla yükseklikteki 5 kilometre uzunluğundaki teleferik hattındaki yolculuk 35 dakikada tamamlanıyor ve her araçta 4 yolcu taşınabiliyor.