Fransız polisinin, Paris'te terk edilmiş bir araçta bulunan 7 mutfak tüpü ile ilgili aradığı kadın, başkent yakınındaki Essonne kasabası civarında polis tarafından yaralı ele geçirildi.

BFM kanalının haberine göre, güvenlik güçlerinin bu akşam düzenlediği operasyonda, terk edilmiş mutfak tüpleri ile ilgili 3 kadın gözaltına alınıp sorgulanmak istendi. Söz konusu kadınlardan biri polise bıçakla saldırdı. Şüpheli kadın, polis tarafından açılan ateş sonucu yaralandı.

Yaralı polis ve saldırgan kadın hastanede tedavi altına alındı.

Polis, Notre Dame Katedrali yakınlarında nehir kıyısına park edilmiş araçta bulunan 7 mutfak tüpüyle ilgili daha önce de iki çifti gözaltına almıştı. Plakası olmayan araçta yapılan aramada, mutfak tüpleri ile patlayıcı fünye bulunmamıştı.

Fransa'da geçen yıl meydana gelen Charlie Hebdo saldırısı sonrası terör alarmı en yüksek seviyeye çıkartılmış, 130 kişinin öldüğü 13 Kasım 2015'teki saldırılardan sonra ise terörün Fransa için çok ciddi bir tehdit olduğu belirtilmişti.

Nice'de 15 Temmuz'da meydana gelen ve 85 kişinin öldüğü saldırı sonrasından ise terör tehdidinin Fransa tarihinde görülmemiş kadar yüksek olduğu dile getirilmişti.

İç Güvenlik Genel Müdürü Patrick Calvar mayıs ayında, DAEŞ'in eylemlerinde bomba yüklü araçlar kullanabileceğine dikkati çekmişti.