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Fransız terör alarmı: tüp avında!

  • Giriş Tarihi: 8.9.2016 10:16 Güncelleme Tarihi: 8.9.2016 10:18
Fransız terör alarmı: Polis tüp avında!
Fransız terör alarmı: Polis tüp avında!

Paris ve Nice saldırıları sonrasında terör tehdidi "tarihte görülmemiş düzeyde" olarak ilan edilen bugün yine alarm durumuna geçti. başkent Paris'te terk edilmiş bir araçta bulunan tam 7 mutfak tüpü ile ilgili olarak seri gözaltılar yapıyor.

Terk edilmiş araçlarda bulunan tüplerle ilgili olarak Fransız BFM televizyon kanalı, adli kaynaklara dayandırdığı haberde gece yarısı gözaltına alınan ve kimlikleri açıklanmayan çiftin tarafından sorgulandığını duyurdu.

TÜPLE DOLU ARAÇ BULUNUNCA...

Polis, Notre Dame Katedrali yakınlarında nehir kıyısına park edilmiş araçta bulunan 7 mutfak tüpüyle ilgili dün bir çifti, ülkenin güneyinde seyahat ederken gözaltına almıştı.

FÜNYE YOK

Plakası olmayan araçta yapılan aramada, mutfak tüpüyle birlikte patlayıcı fünye bulunmamıştı. Buna rağmen şehrin çeşitli noktalarında terk edilmiş araçlar ve piknik tüplerinin eş zamanlı olarak bulunması güvenlik birimlerini alarma geçirmeye yetti.

OLAĞANÜSTÜ HAL

'da 2015'te meydana gelen Charlie Hebdo saldırısı sonrasında terör alarmı en yüksek seviyeye çıkartılmış ve 130 kişinin öldüğü 13 Kasım 2015'teki saldırılardan sonra ise terörün için çok ciddi bir tehdit olduğu belirtilmişti. Olağanüstü Hal sürerken Nice'de 15 Temmuz'da meydana gelen ve 85 kişinin öldüğü saldırı sonrasından ise terör tehdidinin Fransa tarihinde görülmemiş kadar yüksek olduğu dile getirilmişti. İç Güvenlik Genel Müdürü Patrick Calvar mayıs ayında, DAEŞ'in eylemlerinde bomba yüklü araçlar kullanabileceğine dikkati çekmişti.

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