Fransız terör alarmı: Polis tüp avında!

Paris ve Nice saldırıları sonrasında terör tehdidi "tarihte görülmemiş düzeyde" olarak ilan edilen Fransa bugün yine alarm durumuna geçti. Polis başkent Paris'te terk edilmiş bir araçta bulunan tam 7 mutfak tüpü ile ilgili olarak seri gözaltılar yapıyor.

Terk edilmiş araçlarda bulunan tüplerle ilgili olarak Fransız BFM televizyon kanalı, adli kaynaklara dayandırdığı haberde gece yarısı gözaltına alınan ve kimlikleri açıklanmayan çiftin polis tarafından sorgulandığını duyurdu.

TÜPLE DOLU ARAÇ BULUNUNCA...

Polis, Notre Dame Katedrali yakınlarında nehir kıyısına park edilmiş araçta bulunan 7 mutfak tüpüyle ilgili dün bir çifti, ülkenin güneyinde seyahat ederken gözaltına almıştı.

FÜNYE YOK

Plakası olmayan araçta yapılan aramada, mutfak tüpüyle birlikte patlayıcı fünye bulunmamıştı. Buna rağmen şehrin çeşitli noktalarında terk edilmiş araçlar ve piknik tüplerinin eş zamanlı olarak bulunması güvenlik birimlerini alarma geçirmeye yetti.

OLAĞANÜSTÜ HAL

Fransa'da 2015'te meydana gelen Charlie Hebdo saldırısı sonrasında terör alarmı en yüksek seviyeye çıkartılmış ve 130 kişinin öldüğü 13 Kasım 2015'teki saldırılardan sonra ise terörün Fransa için çok ciddi bir tehdit olduğu belirtilmişti. Olağanüstü Hal sürerken Nice'de 15 Temmuz'da meydana gelen ve 85 kişinin öldüğü saldırı sonrasından ise terör tehdidinin Fransa tarihinde görülmemiş kadar yüksek olduğu dile getirilmişti. İç Güvenlik Genel Müdürü Patrick Calvar mayıs ayında, DAEŞ'in eylemlerinde bomba yüklü araçlar kullanabileceğine dikkati çekmişti.

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