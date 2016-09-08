O ülkede bombalı saldırı!

Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda, 8 kişi hayatını kaybetti.

Baglan Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ahmed Cavid Beşarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Baglan'ın merkezindeki caddelerin birinde bisiklete yerleştirilen bombanın patlatıldığını belirtti.

Patlamada 8 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Beşarat, 9 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Beşarat, hayatını kaybedenlerden birinin polis, diğerlerinin de sivil olduğunu vurgulayarak, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.