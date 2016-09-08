Teksas'ta lisede silahlı saldırı

ABD'nin Teksas eyaletinde bir kız öğrenci lisede düzenlediği silahlı saldırıda arkadaşlarına ateş ettikten sonra intihar etti

ABD'nin Teksas eyaletindeki lisede silahlı saldırı düzenleyen kız öğrencinin 3 kişiyi yaraladıktan sonra yaşamına son verdiği bildirildi.

ABD'de okullarda görülen silahlı şiddet olaylarına yenisi, Teksas'ın Brewster ilçesindeki Alpine Lisesi'nde eklendi.

Brewster İlçe Savcısı J. Steve Houston'a göre, okulda meydana gelen saldırıda bir kız öğrenci hayatını kaybetti.

Saldırıyı düzenleyen öğrenci, diğer kız öğrencilere ateş ettikten sonra silahı kendisine doğrultarak intihar etti.

Olay sırasında bir polis memuru, bir başka meslektaşı tarafından kazayla vurularak yaralandı.

Saldırıda yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Saldırının meydana geldiği sırada okulda bulunan 280 öğrenci, güvenli bir yere alındı.