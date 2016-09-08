ARKADAŞINA GÖNDER Teksas'ta lisede silahlı saldırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Teksas'ta lisede silahlı saldırı

  • Giriş Tarihi: 8.9.2016 20:55 Güncelleme Tarihi: 8.9.2016 21:02
Teksas'ta lisede silahlı saldırı
Teksas'ta lisede silahlı saldırı

'nin Teksas eyaletinde bir kız öğrenci lisede düzenlediği silahlı saldırıda arkadaşlarına ettikten sonra intihar etti

'nin Teksas eyaletindeki lisede silahlı saldırı düzenleyen kız öğrencinin 3 kişiyi yaraladıktan sonra yaşamına son verdiği bildirildi.

ABD'de okullarda görülen silahlı şiddet olaylarına yenisi, Teksas'ın Brewster ilçesindeki Alpine Lisesi'nde eklendi.

Brewster İlçe Savcısı J. Steve Houston'a göre, okulda meydana gelen saldırıda bir kız öğrenci hayatını kaybetti.

Saldırıyı düzenleyen öğrenci, diğer kız öğrencilere ettikten sonra silahı kendisine doğrultarak intihar etti.

Olay sırasında bir polis memuru, bir başka meslektaşı tarafından kazayla vurularak yaralandı.

Saldırıda yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Saldırının meydana geldiği sırada okulda bulunan 280 öğrenci, güvenli bir yere alındı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.