Japonya ile 'uzay' anlaşması

Türkiye ile Japonya arasında, uydu ve uzay teknolojileri konusunda anlaşma yapıldı.

Türkiye ile Japonya, uydu ve uzay teknolojileri alanında işbirliği protokolü imzaladı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Japonya Uzay Teknolojileri Bakanı Yosuke Tsuruho katıldığı anlaşma; Ulaştırma Bakanlığı ile Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı arasında gerçekleşti.

'ALTI YILDIR YAPILIYOR'

Bakan Ahmet Arslan, uzun süredir Japonya ve Türkiye arasında uzay ve havacılık teknolojilerinde güzel bir işbirliğinin olduğunu söyledi. Amaçlarının uzay ve havacılık teknolojileri alanında Japonya'daki kuruluşların tecrübelerinin Türkiye'deki kurumlarla paylaşılması olduğunu ifade eden Arslan, iki ülke arasında 6 yıldır bu alanda çalışmalar yapıldığını anlattı.

JAPON UYDUSUNDA İTÜ İMZASI

Japonya ile uzay ve havacılık alanında yapılan işbirliklerine değinen Arslan, bu kapsamda İstanbul Teknik Üniversitesi ile geliştirilen UBAKUSAT deneysel uydusunun yıl sonunda Japonya'dan yörüngesine yerleştirileceğini kaydetti.

ORTAK MALZEME DENEYİ

Arslan, "Uzay istasyonunda ortak deney süreçlerini başlattık iki ülke olarak. Bu konuda deneysel uydu dışında uzaydaki istasyonlarda malzeme deneyi de yapıyoruz. Bir malzemenin uzay istasyonunda test edilmesiyle ilgili Sayın Bakanımıza malzeme teslim edeceğiz ve o malzemede uzay istasyonunda test edilecek." dedi.

JAPONLAR EĞİTİM VERİYOR

Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulmasında Japonya'nın tecrübesinden yararlandıklarını anlatan Arslan, uzay teknolojileri alanında uzman yetiştirilmesiyle ilgili eğitim süreçlerinin sürdürüldüğünü bildirdi.

Konuşmaların ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı arasında uydu ve uzay teknolojileri alanında işbirliği protokolü imzalandı.