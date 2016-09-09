ARKADAŞINA GÖNDER “Suriye ve Irak’ta yönetim değişebilir”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

ve ’ta yönetim değişebilir”

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 9.9.2016 15:42
“Suriye ve Irak’ta yönetim değişebilir”
“Suriye ve Irak’ta yönetim değişebilir”

Başkanı John Brennan, savaş, mezhep çatışması ve ölümlerin ve ’ye zarar verdiğini ifade ederek, her iki ülkede de yönetim sisteminin değişebileceğini söyledi.

Başkanı John Brennan, West Point askeri akademisi tarafından yayınlanan CTC Sentinel'e verdiği mülakatta ve 'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bu iki ülkedeki mevcut yönetim sisteminin tamamıyla değişebileceğini ifade eden Brennan, " Suriye ya da Irak'ın yeniden bir araya gelip gelemeyeceğini bilmiyorum" dedi. Çok fazla kan döküldüğünü ve yıkım meydana geldiğini aktaran CIA Başkanı, bu durumun devam etmesinin tansiyonu ve mezhep bölünmelerini arttırdığını söyledi.

CIA, GÜLEN'İ NASIL KEŞFETTİ? CERABLUS’TA CIA VE PENTAGON ÇATIŞMASI

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.