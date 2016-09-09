“Suriye ve Irak’ta yönetim değişebilir”

CIA Başkanı John Brennan, savaş, mezhep çatışması ve ölümlerin Irak ve Suriye’ye zarar verdiğini ifade ederek, her iki ülkede de yönetim sisteminin değişebileceğini söyledi.

CIA Başkanı John Brennan, West Point askeri akademisi tarafından yayınlanan CTC Sentinel'e verdiği mülakatta Suriye ve Irak'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bu iki ülkedeki mevcut yönetim sisteminin tamamıyla değişebileceğini ifade eden Brennan, " Suriye ya da Irak'ın yeniden bir araya gelip gelemeyeceğini bilmiyorum" dedi. Çok fazla kan döküldüğünü ve yıkım meydana geldiğini aktaran CIA Başkanı, bu durumun devam etmesinin tansiyonu ve mezhep bölünmelerini arttırdığını söyledi.

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