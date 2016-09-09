Türk turist ABD'de balayında öldürüldü

Balayı için Orlando'da bulunan Türk turist Osman Darcan, eşinin cüzdanını çalmaya çalışan soyguncular tarafından vurularak öldürüldü

ABD'nin Orlando kentinin turizm bölgesinde balayını geçiren Türk turistin silahlı soyguncular tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Orange County Şerifinin ofisinden yapılan açıklamaya göre, ABD'de balayında olan Osman Darcan (52) ve ismi açıklanmayan eşi (44), kaldıkları otelin önünde silahlı soyguncuların hedefi oldu.

Eşinin cüzdanını gasbetmeye çalışan soygunculara müdahale eden Osman Darcan, silahla vurularak öldürüldü. Olayda, kadının yaralanmadığı açıklandı.

Cüzdanı alamayan zanlılar, araçla olay yerinden kaçtı.

Darcan ve eşinin, dün Miami'den Orlando'ya geldikleri belirtildi.

ABD'nin en fazla turist çeken kentlerinden Orlando'da, yılbaşından bu yana turistler, güvenlik sorunları yaşıyor.

Haziranda eş cinsellerin gittiği gece kulübünde 49 kişi öldürülmüş, 3 gün sonra da turist bir çocuk Walt Disney World'de timsah saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.