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Cerablus 3 yıl aradan sonra yeniden kavuştu!

  • Giriş Tarihi: 10.9.2016 18:34
Cerablus 3 yıl aradan sonra yeniden kavuştu!
Cerablus 3 yıl aradan sonra yeniden kavuştu!

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DAEŞ militanlarından temizlenen Cerablus’a ’den bugün 17.50 itibariyle resmen elektrik akımı verildi.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DAEŞ militanlarından temizlenen Cerablus'ta günlük yaşamı normale döndürmek için tarafından yürütülen alt yapı çalışmaları hızla sürüyor. Karkamış- Cerablus arasındaki elektrik hattı çalışmasının tamamlanmasının ardından Karkamış'tan Cerablus'a bugün elektrik akımı verilmeye başlandı.

CERABLUS 3 YIL ARADAN SONRA YENİDEN ELEKTRİĞE KAVUŞTU

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde çalışmalar tamamlanıp Karkamış'taki trafo devreye alındıktan sonra Cerablus'taki çalışmaların da tamamlanmasıyla 'den Cerablus'a verilen elektrik Karkamış üzerinden Suriye topraklarına ulaşmış oldu. Böylece Cerabluslu vatandaşlar 3 yıl aradan sonra yeniden elektriğe kavuşmanın mutluluğunu yaşadılar.

Karkamış Dağıtım Merkezi'nden alınan elektriğin 3 kilometre yer altı yüksek gerilim kablosuyla Cerablus'a verildiği belirtildi.
DAEŞ elektriksiz bırakmıştı

Öte yandan, yaklaşık 3 yıldan beri DAEŞ terör örgütü militanlarının kontrolünde bulunan bölgelerde vatandaşların mazotla çalışan jenaratörlerle elektrik ihtiyaçlarını karşıladıkları öğrenildi. DAEŞ militanlarının yıl boyunca 24 saat içerisinde sadece 2 saat elektrik verdiği zaman zaman ise kontrolünde bulundurduğu bölgelerde 15 gün boyunca halkı elektriksiz bıraktıkları ortaya çıktı.

60 METRE ALANDA HAT MAYININ ALTINDAN GEÇİRİLDİ

60 metrelik alanda ise yatay sondajlama yöntemiyle mayınlar patlatılmadan kablolar 4 metre derinlikten geçirildi.
Öte yandan, Cerablus'ta hayatın normale dönmesi için çalışmalarını sürdüren ekiplerin 6 gün boyunca gece gündüz çalıştığı öğrenildi.

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