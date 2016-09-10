Fransa'da Esad'ın amcasının mal varlığına el konuldu

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'ın amcası Rıfat Esad'ın Fransa'daki mal varlığına el kondu

Fransa'da, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın amcası Rıfat Esad'ın Fransa'daki taşınmaz mal varlığına el konulduğu bildirildi.

Le Point dergisinin internet sitesinde yer alan habere göre, "kamuya ait fonları kötüye kullanma" ve "kara para aklama" suçlamasıyla hakkında 9 Haziran'da soruşturma açılan Rıfat Esad'ın 90 milyon avroyu bulan taşınmaz mal varlığına yargı kararı ile el konuldu.



Esad'ın avukatı Benjamin Grundler ise karara itiraz için temyiz mahkemesine başvurdu.

ESAD'IN AMCASINA YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

ÇOK SAYIDA LÜKS EMLAK SAHİBİ OLDUĞU BİLİNİYOR

Le Point, Fransız hakim Renaud van Ruymbeke'in dava sonuçlanmadan önce Rıfat Esad'ın mal varlığını satma girişiminin önüne geçebilmek için bu kararı aldığını yazdı. Rıfat Esad'ın Paris ve Lyon kentlerinin pahalı semtlerinde çok sayıda lüks emlak sahibi olduğu biliniyor.

1982'DEKİ HAMA KATLİAMI'NIN KİLİT İSİMLERİNDEN

Fransa'da mali suçları araştıran Sherpa Derneği, nisan ayında amca Esad'ın 100 milyon avroyu aşan servetinin şaibeli olduğunu öne sürmüştü.



Rıfat Esad, kardeşi Hafız Esad hükümeti döneminde 1982'deki Hama Katliamı'nın kilit isimlerinden biri olarak biliniyor.

Uluslararası Af Örgütüne göre, 10 bin ila 25 bin sivilin hayatını kaybettiği katliamdan rejimin ikinci ismi ve dönemin Genelkurmay Başkanı Rıfat Esad sorumlu tutuluyor.

Hama'dan 2 yıl sonra ise Rıfat Esad, kardeşi Hafız Esed'i devirmeye çalışmış ve Suriye'den sürülmüştü. Bugün 77 yaşında olan Esad'ın Paris, Londra ve İspanya'nın Marbella kentlerinde zaman zaman bulunduğu biliniyor.