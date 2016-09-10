Mısır'da darbe karşıtı tutuklu hayatını kaybetti

Mısır'da darbe karşıtı bir mahkumun, cezaevinde tıbbi ihmal nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Mısır'da darbe karşıtı bir mahkumun, cezaevinde tıbbi ihmal nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. AA muhabirine konuşan mahkumun avukatı Halid el-Hukumi, Mısır'da anayasa referandumunu boykot gösterilerinde Mayıs 2014'te gözaltına alınan ve hakkında 3 yıl hapis cezası verilen 59 yaşındaki Abdulmunim Abdulazim'in, Minya cezaevinde tıbbi ihmal nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

İLAÇLARININ CEZAEVİNE GİRİŞİNE İZİN VERİLMEDİ

Karaciğer sirozu hastası olan Abdulazim'in ilaçlarının cezaevine girişine izin verilmediği ayrıca yakınlarının ziyaretinin engellendiği ifade edildi.

Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından aralarında siyasiler, öğrenciler, iş adamları, sivil toplum kuruluşu yetkililerinin de bulunduğu binlerce darbe karşıtının tutuklandığı Mısır'da, o tarihten bu yana ihmal ve tedaviden yoksun bırakılmalar gibi çeşitli nedenlerle cezaevlerinde 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği savunuluyor.