11 Eylül’ün unutulan yüzü: Pentagon

Bugün 11 Eylül’ün 15’inci yıldönümü. Felaket, İkiz Kuleler’in yıkılışıyla hatırlanıyor. ABD’li yapımcı Wolfinger ise çektiği belgeselle Pentagon’a düzenlenen saldırıyı ele aldı

ABD'deki 11 Eylül 2001 saldırısının bugün 15'inci yıldönümü. ABD için başlayan yeni dönemin sembolü olan İkiz Kuleler'e yapılan saldırının 11 Eylül tarihiyle özdeşleşmesi ve Savunma Bakanlığı Pentagon'a yapılan saldırıyı gölgede bırakması ise belgesele konu oldu. "9/11 Inside the Pentagon" isimli belgeselde, Savunma Bakanlığı'nın binasındaki görgü tanıklarına yer verildi. Emekli denizaltı kaptanı Bill Toti, "Kore nasıl unutulmuş bir savaşsa, Pentagon da unutulmuş bir 11 Eylül'dür. Pentagon'u hatırlamıyorum ama kulelerin düşüşünü hatırlıyorum" dedi. Toti, "Ben buna unutulmuş 11 Eylül diyorum. Bunun en büyük nedeni Dünya Ticaret Merkezi'nden 3 bine yakın insanın ölmesine karşın Pentagon'daki saldırıda 125 kişinin ölmesidir. New York'ta Pentagon'a göre daha fazla görgü tanığı vardı. Umarım bunlar tek sebeplerdir" diye konuştu. Uçağın binaya doğru geldiğini söyleyen sekreterin yüzündeki ifadeyi unutamadığını söyleyen Toti yaşadıkları çaresizliği, "O anda ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Bir yere gidip gitmemenin daha iyi olup olmadığını bilmiyorsunuz. Dışarıya çıkmak için gerçekten zamanımız yoktu, çok çabuk oldu. Resmen donup kalıyorsunuz" sözleriyle özetledi.



4 UÇAK KAÇIRILMIŞTI

Belgeselin yapımcısı Kirk Wolfinger, "Güncel politik iklimde özellikle oldukça korunmasız olduğumuzu kendimize hatırlatmamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu bizim duvarlar örmemiz gerektiği anlamına gelmiyor. Bu türden bir hikâyeyi hatırlamamız sadece bu olayı yaşayanlara değil tüm ülkeye duygusal açıdan iyi gelecek" diyerek belgeseli çekme nedenlerini anlattı. 11 Eylül 2001'de El Kaide tarafından kaçırılan dört yolcu uçağıyla saldırı düzenlenmişti. Kaçırılan American Airlines ve ait United Airline isimli havayolları şirketlerine ait iki uçak İkiz Kuleler'e çarpmış, üçüncü bir uçak Pensilvanya'nın Shanksville kırsalına düşmüş ve dördüncü uçak da Pentagon'un binasına çarpmıştı. Saldırı sonrasında ABD, El Kaide terör örgütüne savaş açmış, 2001'de Afganistan savaşı başlamış ve 2003'te de Irak'a savaş açılmıştı.