O ülkede emniyet müdürüne bombalı saldırı!

Afganistan'ın doğusunda bulunan Pakistan sınırındaki Nangarhar vilayetinin emniyet müdürü, düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybetti.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, İl Emniyet Müdürü Zuravar Zahid'in Nangarhar'ın Hesarak ilçesinde uğradığı bombalı saldırıda öldüğünü söyledi.
Yerel yetkililer, emniyet müdürünün polis karakollarını kontrol etmek için Hesarak'e gittiğini bildirdi.
Saldırıyı üstlenen Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit ise saldırıda emniyet müdürüyle 19 kişinin öldüğünü iddia etti.