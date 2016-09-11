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savaş uçakları İdlib’i vurdu, 33 ölü, 45 yaralı

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 11.9.2016 10:56
Suriye savaş uçakları İdlib’i vurdu, 33 ölü, 45 yaralı
Suriye savaş uçakları İdlib’i vurdu, 33 ölü, 45 yaralı

'ye ait savaş uçakları dün Türkiye sınırına 45 km uzaklıkta bulunan muhaliflerin kontrolündeki İdlib kentinde çarşıyı vurdu. Yerel kaynaklar ölenlerin sayısının 33'e, yaralılarının sayısının ise 45'e yükseldiğini belirtti.

Kurban Bayramı öncesinde alış verişe çıkanların yoğun olarak bulunduğu İdlip çarşı merkezine dün Kuvvetleri'ne bağlı uçaklar bomba yağdırdı. Hava saldırısında 33 kişi yaşamını yitirirken, 45 kişi ise yaralandı. Ölenler arasında çocukların çoğunlukta olduğu belirtilirken, yaralıların tedavilerinin bölgedeki sahra hastanelerinde devam ettiğini ifade edildi.
Ayrıca, kent merkezindeki bazı binaların ağır hasar gördüğü, saldırıda enkaz altında kalanları ise arama kurtarma çalışmasının sürdüğü belirtildi

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