David Cameron'dan ikinci istifa

Eski İngiltere Başbakanı David Cameron, milletvekilliğinden de istifa edeceğini açıkladı.

İngiltere'nin Avrupa Birliğinden (AB) ayrılması (Brexit) yönünde sonuç alınan referandumun ardından Başbakanlık görevini bırakan Cameron, Muhafazakar Parti milletvekilliğinden de istifa edeceğini duyurdu.

Başbakanlıktan istifasını getiren koşulların sıradan bir milletvekilliğini sürdürmesine izin vermeyeceğini belirten Cameron, yapacağı açıklamaların ve atacağı adımların, hükümetin ülke için izlemesi gereken siyaseti etkilemesini istemediği için milletvekilliğini bırakma kararı aldığını söyledi.

Cameron, kendisine siyaset dışında yeni bir hayat kurmak zorunda olduğunu da sözlerine ekledi.

İngiltere'nin 75'inci başbakanı olan 49 yaşındaki David Cameron, 2010'dan geçen temmuz ayına kadar bu görevi sürdürmüştü.

2001'de Muhafazakar Parti'den milletvekili seçilen Cameron, 2005-2016 yıllarında ise Muhafazakar Parti liderliğini üstlendi. 2010-2015 yıllarında Liberal Demokrat Parti ile oluşturdukları koalisyon hükümetinin büyük ortaklığını yapan Cameron, geçen yıl yapılan genel seçimde partisini tek başına iktidara taşıdı.

23 Haziran'da yapılan AB referandumuna giden süreçte ülkesinin AB'e kalması için kampanya yürüten Cameron, Brexit yönünde sonuç çıkmasının ardından istifa kararını açıklamış ve 13 Temmuz'da istifasını Kraliçe 2. Elizabeth'e sunmuştu. Cameron, gelecek genel seçime kadar milletvekilliğini sürdüreceğini kaydetmişti.