Hillary Clinton'un rahatsızlığı belli oldu

Türkiye'nin dün ilk kez Sabah.com.tr'den okuduğu habere göre ABD başkan adaylarından Hillary Clinton 11 Eylül anma etkinliğinde fenalaşmıştı. Clinton'un rahatsızlığı bugün açıklandı. İşte ABD'li Başkan adayına koyulan teşhis

Türkiye'de son dönemde adı Fetullahçı Terör Örgütü'nün bağış yaptığı Başkan Adayı olarak anılan Hillary Clinton dün fenalaşmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Clinton'un rahatsızlığı belli oldu.

SICAKTAN ETKİLENDİ DENİLMİŞTİ

ABD'nin New York kentindeki 11 Eylül saldırılarının 15. yılı anma törenine katılan Demokrat Parti başkan adayı Hillary Clinton, rahatsızlanması nedeniyle törenden erken ayrıldı. Açık ve güneşli bir havada gerçekleştirilen 11 Eylül'ü anma törenlerine sabah saat 9:30'da gelen Clinton'ın 'aşırı sıcaktan etkilendiği' açıklaması yapıldı.

TEŞHİS ZATÜRRE

Başkan adayı kızının dairesine giderek istirahate çekildi. Bir süre sonra evden çıkan 68 yaşındaki Clinton, dinlendikten sonra kendini "çok daha iyi hissettiğini" söyledi. Clinton'ı evinde muayene eden doktoru Lisa Bardack, yazılı açıklamasında, Clinton'un zatürre olduğunu söyledi.