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Hillary 'un rahatsızlığı belli oldu

  • Giriş Tarihi: 12.9.2016 11:57
Hillary Clinton'un rahatsızlığı belli oldu
Hillary Clinton'un rahatsızlığı belli oldu

'nin dün ilk kez Sabah.com.tr'den okuduğu habere göre başkan adaylarından Hillary 11 Eylül anma etkinliğinde fenalaşmıştı. Clinton'un rahatsızlığı bugün açıklandı. İşte ABD'li Başkan adayına koyulan teşhis

'de son dönemde adı Fetullahçı Terör Örgütü'nün bağış yaptığı Başkan Adayı olarak anılan Hillary dün fenalaşmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Clinton'un rahatsızlığı belli oldu.

SICAKTAN ETKİLENDİ DENİLMİŞTİ

'nin New York kentindeki 11 Eylül saldırılarının 15. yılı anma törenine katılan Demokrat Parti başkan adayı Hillary Clinton, rahatsızlanması nedeniyle törenden erken ayrıldı. Açık ve güneşli bir havada gerçekleştirilen 11 Eylül'ü anma törenlerine sabah saat 9:30'da gelen Clinton'ın 'aşırı sıcaktan etkilendiği' açıklaması yapıldı.

TEŞHİS ZATÜRRE

Başkan adayı kızının dairesine giderek istirahate çekildi. Bir süre sonra evden çıkan 68 yaşındaki Clinton, dinlendikten sonra kendini "çok daha iyi hissettiğini" söyledi. Clinton'ı evinde muayene eden doktoru Lisa Bardack, yazılı açıklamasında, Clinton'un zatürre olduğunu söyledi.

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