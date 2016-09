Sır perdesi hâlâ aralanmadı

Dünyanın çehresini değiştiren 11 Eylül 2001 saldırılarının üzerinden 15 yıl geçti. Birçok yönü hâlâ aydınlanamayan saldırıların yıldönümünde kurbanlar New York başta olmak üzere ABD çapında düzenlenen törenlerle anıldı

ABD tarihinin en büyük terör eylemi olan 11 Eylül saldırılarının 15'inci yıldönümünde ABD'de resmi törenler düzenlendi. ABD Başkanı Barack Obama, ilk yolcu uçağının Dünya Ticaret Merkezi kulelerine çarptığı 08:46'da gerçekleşen saygı duruşunun ardından, Pentagon'daki anma töreninde ulusa hitap etti. New York'ta, kulelerin bulunduğu sıfır noktası anıtında ise olayda hayatını kaybedenlerin isimleri tek tek okundu. Ancak Washington yönetimi, dünyayı değiştiren saldırıların üzerindeki sır perdesini dağıtacak raporları açıklamaya hâlâ yanaşmıyor. 11 Eylül saldırılarına dair Kongre, FBI ve CIA tarafından hazırlanan 100 bin sayfalık raporların sadece 28 sayfalık bölümü yayımlandı. 2002'de hazırlanan 28 sayfalık raporun bile sansürlü şekilde paylaşılması sert tepki çekti. ABD basını, "Buzdağının görünmeyen kısmında neler saklanıyor?" yorumlarında bulunurken New York Post gazetesi yazarlarından Paul Sperry "Hikâyenin tamamı, 100 bin sayfayı geçen gizli raporların altına gömülmüş şekilde bırakıldı" ifadelerini kullandı. Aynı yazıda, yolcu uçaklarını kaçırarak Dünya Ticaret Merkezi binalarına ve Pentagon'a intihar saldırısı düzenleyen teröristlerin Virginia, New Jersey, Arizona ve Oklahoma eyaletlerindeki bağlantılarına dair soruşturmaların halen gizli tutulduğu vurgulandı. Sperry, 2011 yılında ölü ele geçirilen El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in Pakistan'daki karargâhında bulunan belgelerin de kamuoyul ile paylaşılmadığına dikkat çekti.



'OBAMA, GİTMEDEN AÇIKLASIN'

28 sayfalık raporu hazırlayan komitenin başkanlarından ve dönemin Florida Senatörü Bob Graham ise New York Times gazetesi için kaleme aldığı yazısında "11 Eylül Komisyonu'nun hazırladığı bulgular yayımlanırsa kamuoyunun kafasındaki soruların bir kısmı daha yanıtlanabilir" ifadelerini kullandı. Graham, yazısında "Başkan Obama'nın 5 aydan kısa bir görev süresi kaldı. Bu sürede, 11 Eylül'le alakalı diğer raporları da açıklamalı" cümlelerine yer verdi.