ABD'den İsrail'e 38 milyar dolar yardım taahhüdü

ABD yönetimi, İsrail'e savunma yardımı yapılmasına ilişkin anlaşmanın sonuçlandığını ve çarşamba günü imzalanacağını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan basın kuruluşlarına gönderilen bilgi notunda, "ABD, İsrail ile 2019-2028 arasını kapsayan 10 yıllık güvenlik yardımına ilişkin mutabakat muhtırasını sonuçlandırdı." ifadesine yer verildi.

“İSRAİL’DE ASIL TEHDİT İÇ SAVAŞ GERÇEĞİ”

Washington yönetiminin İsrail'e yapacağı askeri yardım, ABD tarihinde bir ülkeye tek seferde taahhüt edilen en büyük yardım özelliğini taşıyor. Anlaşmaya ilişkin mutabakat muhtırası çarşamba günü ABD Dışişleri Bakanlığı'nda iki ülke yetkilileri tarafından imzalanacak.



SCHULTZ: İSRAİL'E TAAHHÜDÜMÜZÜ TEYİT ETMİŞ OLACAĞIZ

Bakanlığın duyurusundan birkaç saat önce Beyaz Saray sözcülerinden Eric Schultz, ABD Başkanı Barack Obama'nın Philadelphia'ya seyahat sırasında uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken mutabakat muhtırasıyla ilgili görüşmelerin "son aşamada" olduğunu açıkladı.

Schultz, "Uzun ve karmaşık bir süreçti ama buna değeceğini düşünüyoruz çünkü anlaşma hem ABD'nin hem de dünyadaki en yakın müttefiklerimizden İsrail'in çıkarına. Böylece İsrail'in güvenliğine yönelik taahhüdümüzü de teyit etmiş olacağız." dedi.



5 MİLYAR DOLAR FÜZE SAVUNMA SİSTEMLERİNE AYRILACAK

İsrail basını, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Jacob Nagel'in Amerikalı mevkidaşı Susan Rice ile görüşmek üzere Washington'a gittiğini, bu görüşmede yardım paketine dair anlaşmanın tamamlanmasının beklendiğini yazmıştı. Anlaşmanın çarşamba günü imzalanabileceği bildirilmişti.

Amerikan yönetimi, anlaşmaya ilişkin detayları henüz açıklamada ancak iki ülke basınındaki haberlere göre, ABD ile İsrail'in geçen yılın sonundan beri müzakerelerini yürüttüğü anlaşmayla ABD'nin gelecek 10 yıl içinde İsrail'e 38 milyar dolar askeri yardımda bulunması bekleniyor. Yardımın 5 milyar dolarının füze savunma sistemlerinin geliştirilmesine ayrılacağı ifade ediliyor.



İSRAİL 50 MİLYAR DOLAR TALEP EDİYORDU

İsrail, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD'nin en çok yardım gönderdiği ülkelerin başında geliyor. ABD Kongresi Araştırma Servisi'nin rakamlarına göre, Washington yönetimleri İsrail'e bugüne kadar 124,3 milyar dolarlık yardım gönderdi. Bu yardımların çok büyük bölümü askeri alanda yapıldı.

İki ülke arasında 2007'de George W. Bush'un başkanlığı döneminde 10 yıllık bir yardım paketi anlaşması yapılmıştı. Toplamda 30 milyar dolarlık bu anlaşma 2009-2018 dönemini kapsıyordu.

İsrail'in bundan sonraki on yıllık paket için yılda 5 milyar dolar olmak üzere toplamda 50 milyar dolarlık yardım talep ettiği belirtiliyordu.