Almanya’da DAEŞ üyesi olmakla suçlanan ve yaşları 17 ila 26 arasında değişen 3 Suriyeli gözaltına alındı.

Alman polisi bugün Aşağı Saksonya ve Schleswig-Holstein eyaletinde aralarında 3 mülteci barınağının da bulunduğu 6 farklı noktaya baskın düzenledi. Baskında terör örgütü DAEŞ ile bağlantısı olabileceği ifade edilen ve yaşları 17 ila 26 arasında değişen 3 Suriye gözaltına alındı. Almanya İçişleri Bakanlığı Thomas de Maiziere, isimleri M.E.H. (17), İ.M. (18) ve Muhammed A. (26) olarak açıklanan şüphelilerin geçtiğimiz yıl Kasım ayında gerçekleştirilen Paris saldırılarıyla da bağlantılı olabileceğini kaydetti. Sahte pasaport ile Türkiye ve Yunanistan üzerinden Almanya'ya giriş yaptığı kaydedilen şüphelilerin, gönüllü olarak Avrupa'ya geçmiş olabileceği üzerinde duruluyor. M.E.H.'nin Rakka'da el yapımı bomba ve patlayıcı eğitimi aldığı belirtildi.



Savcılık tarafından yapılan açıklamada ise şüphelilerin, "terör örgütü DAEŞ'in emirlerini yerine getirmek ya da başka eylemlerde bulunmak amacıyla hazırda bekletilmek" amacıyla 2015 yılının Kasım ayında Almanya'ya giriş yapmış olabilecekleri ifade edildi.